Колишній журналіст Кінні визнав провину у вандалізмі в Едмонтоні — Jerusalem Post

Колишній журналіст лівого видання Progress Report Данкан Кінні визнав провину за обвинуваченням у кримінальному пошкодженні майна у справі про вандалізм пам’ятників в Едмонтоні, провінція Альберта, Канада. Як повідомляє Jerusalem Post, вирок у справі мають оголосити 25 січня 2027 року.

У 2021 році на бюсті Романа Шухевича з’явився напис “Actual Nazi”, а на меморіалі дивізії СС «Галичина» — написи “Nazi Monument” і “14th Waffen SS”. Спочатку Кінні не визнавав провини за двома пунктами обвинувачення: щодо пошкодження майна та пошкодження воєнного меморіалу.

Записи камер і лист до комплексу

Згідно із судовими документами, камера спостереження зафіксувала Кінні, коли він розмальовував пам’ятник Шухевичу невдовзі після опівночі 10 серпня 2021 року. Через вісім годин камера також зафіксувала його, коли він фотографував пам’ятник.

Після цього Кінні надіслав працівникам комплексу Українського молодіжного єднання, де розташований бюст, електронного листа. У ньому він повідомив, що Progress Report отримав фотографії пошкодженого пам’ятника, та запитав, чи можуть у комплексі прокоментувати подію і чи вважають Шухевича нацистом або нацистським колаборантом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Раніше Кінні заявляв, що його переслідували через критику поліції Едмонтона та намагалися змусити його замовкнути. Після судового засідання він і його адвокат Том Енгель відмовилися від коментарів.

Реакція Progress Report

Правління Progress Report засудило дії свого колишнього працівника. Там заявили, що вчинити злочин, а потім повідомляти про нього так, наче це зробила інша людина, є серйозним порушенням журналістської етики. У заяві також зазначили, що Кінні раніше наполягав на своїй невинуватості.

Очікується, що під час винесення вироку прокурор відмовиться від тяжчого пункту обвинувачення щодо пошкодження воєнного меморіалу. За цим пунктом максимальне покарання становить до 10 років позбавлення волі. Представники Friends of Simon Wiesenthal Center, B’nai Brith Canada, Єврейської федерації Едмонтона, а також місцеві політики й науковці роками закликали прибрати ці монументи.

Професор-емерит історії Альбертського університету Джон-Пол Хімка заявив, що пам’ятники не варто встановлювати людям, відповідальним за масові вбивства. Він також зазначив, що питання меморіалів членам Ваффен-СС обговорюють у різних країнах.

Читай нас у