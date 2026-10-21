Бывший журналист левого издания Progress Report Данкан Кинни признал вину по обвинению в преступном повреждении имущества по делу о вандализме памятников в Эдмонтоне, провинция Альберта, Канада. Как сообщает Jerusalem Post, приговор по делу должны огласить 25 января 2027 года.

В 2021 году на бюсте Романа Шухевича появилась надпись «Actual Nazi», а на мемориале дивизии СС «Галичина» — надписи «Nazi Monument» и «14th Waffen SS». Изначально Кинни не признавал вины по двум пунктам обвинения: в повреждении имущества и повреждении военного мемориала.

Записи камер и письмо в комплекс

Согласно судебным документам, камера наблюдения зафиксировала Кинни, когда он разрисовывал памятник Шухевичу вскоре после полуночи 10 августа 2021 года. Через восемь часов камера также зафиксировала, как он фотографировал памятник.

После этого Кинни отправил сотрудникам комплекса Украинского молодежного единения, где расположен бюст, электронное письмо. В нем он сообщил, что Progress Report получил фотографии поврежденного памятника, и спросил, могут ли в комплексе прокомментировать инцидент и считают ли Шухевича нацистом или нацистским коллаборационистом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ранее Кинни заявлял, что его преследовали из-за критики полиции Эдмонтона и пытались заставить его замолчать. После судебного заседания он и его адвокат Том Энгель отказались от комментариев.

Реакция Progress Report

Правление Progress Report осудило действия своего бывшего сотрудника. Там заявили, что совершить преступление, а затем сообщать о нем так, будто его совершил другой человек, является серьезным нарушением журналистской этики. В заявлении также отметили, что Кинни ранее настаивал на своей невиновности.

Ожидается, что при вынесении приговора прокурор откажется от более тяжкого пункта обвинения о повреждении военного мемориала. По этому пункту максимальное наказание составляет до 10 лет лишения свободы. Представители Friends of Simon Wiesenthal Center, B’nai Brith Canada, Еврейской федерации Эдмонтона, а также местные политики и ученые годами призывали убрать эти монументы.

Профессор-эмерит истории Альбертского университета Джон-Пол Химка заявил, что памятники не следует устанавливать людям, ответственным за массовые убийства. Он также отметил, что вопрос мемориалов членам Ваффен-СС обсуждается в разных странах.

Читай нас в