Były dziennikarz lewicowego medium Progress Report, Duncan Kinney, przyznał się do zarzutu przestępczego uszkodzenia mienia w sprawie dotyczącej wandalizmu pomników w Edmonton w prowincji Alberta w Kanadzie. Jak informuje Jerusalem Post, wyrok w tej sprawie ma zostać ogłoszony 25 stycznia 2027 roku.

W 2021 roku na popiersiu Romana Szuchewycza pojawił się napis „Actual Nazi”, a na memoriale dywizji SS „Galizien” — napisy „Nazi Monument” i „14th Waffen SS”. Kinney początkowo nie przyznawał się do dwóch zarzutów: uszkodzenia mienia i uszkodzenia pomnika wojennego.

Nagrania z kamer i list do kompleksu

Zgodnie z dokumentami sądowymi kamera monitoringu zarejestrowała Kinney’a, gdy krótko po północy 10 sierpnia 2021 roku malował farbą pomnik Szuchewycza. Osiem godzin później kamera zarejestrowała również, jak fotografował pomnik.

Następnie Kinney wysłał e-mail do pracowników kompleksu Ukraińskiej Jedności Młodzieżowej, gdzie znajduje się popiersie. Poinformował w nim, że Progress Report otrzymał zdjęcia uszkodzonego pomnika, i zapytał, czy kompleks może skomentować zdarzenie oraz czy uważa Szuchewycza za nazistę lub nazistowskiego kolaboranta.

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Kinney twierdził wcześniej, że był prześladowany za krytykę policji w Edmonton i że próbowano go uciszyć. Po rozprawie sądowej on i jego adwokat Tom Engel odmówili komentarza.

Reakcja Progress Report

Zarząd Progress Report potępił działania swojego byłego pracownika. Oświadczył, że popełnienie przestępstwa, a następnie relacjonowanie go tak, jakby dokonała tego inna osoba, jest poważnym naruszeniem etyki dziennikarskiej. W oświadczeniu zaznaczono również, że Kinney wcześniej podtrzymywał swoją niewinność.

Oczekuje się, że podczas ogłaszania wyroku prokurator wycofa poważniejszy zarzut dotyczący uszkodzenia pomnika wojennego. Maksymalna kara za ten zarzut wynosi do 10 lat pozbawienia wolności. Przedstawiciele Friends of Simon Wiesenthal Center, B’nai Brith Canada, Żydowskiej Federacji Edmonton, a także lokalni politycy i naukowcy od lat wzywają do usunięcia tych pomników.

John-Paul Himka, emerytowany profesor historii Uniwersytetu Alberty, stwierdził, że nie należy wznosić pomników ludziom odpowiedzialnym za masowe zabójstwa. Zaznaczył również, że kwestia miejsc pamięci członków Waffen-SS jest omawiana w różnych krajach.

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