Skydance成立了Skydance Global Cable Media部门，将整合Warner Bros. Discovery和Paramount Global的有线电视网络。据Variety报道，这一新架构将包括50多个电视频道，其中包括Adult Swim、BET、Comedy Central、Discovery、Food Network、HGTV、ID、MTV、TLC和Nickelodeon。

新架构

Warner Bros. TV Group和U.S. Networks负责人钱宁·邓吉向员工介绍了新集团的四个业务板块：纪实娱乐和生活方式内容、综合娱乐、人才、音乐和直播业务，以及喜剧和动画。

Food Network总裁贝齐·阿亚拉除现任职务外，还将负责Discovery、HGTV和Magnolia。负责TNT、TBS和ID的杰森·萨拉尼斯也将监管TLC。OWN总裁蒂娜·佩里还将负责BET和MTV/VH1。

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动画网络和工作室，包括Nickelodeon、Adult Swim、Cartoon Network、Warner Bros. Animation和Hanna-Barbera Studios Europe，将纳入Skydance Television Animation。迈克尔·乌韦林将担任该业务负责人，同时继续负责Cartoon Network和Adult Swim的日常管理。Comedy Central也将向乌韦林汇报。

霍华德·李离职

与此同时，Discovery的资深高管霍华德·李将离开公司。他最近担任U.S. Networks首席创意官，负责Discovery Channel、TLC、HGTV、Food Network及其他电视频道。

邓吉在致团队的信中感谢李的工作及其对Warner Bros. Discovery美国网络发展的贡献。她还表示，公司仍在研究国际业务的架构，并将在稍后公布。

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