Компания Skydance создала подразделение Skydance Global Cable Media, которое объединит кабельные сети Warner Bros. Discovery и Paramount Global. Как сообщает Variety, в новую структуру войдут более 50 телеканалов, в частности Adult Swim, BET, Comedy Central, Discovery, Food Network, HGTV, ID, MTV, TLC и Nickelodeon.

Новая структура

Глава Warner Bros. TV Group и U.S. Networks Ченнинг Данжи сообщила сотрудникам о четырех сегментах новой группы: документально-развлекательном и лайфстайл-контенте, широкоформатных развлечениях, работе с талантами, музыкой и прямыми эфирами, а также комедии и анимации.

Президент Food Network Бетси Айяла, помимо нынешней должности, будет отвечать за Discovery, HGTV и Magnolia. Джейсон Сарланис, который возглавляет TNT, TBS и ID, также будет курировать TLC. Президент OWN Тина Перри дополнительно будет курировать BET и MTV/VH1.

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Анимационные сети и студии, в том числе Nickelodeon, Adult Swim, Cartoon Network, Warner Bros. Animation и Hanna-Barbera Studios Europe, войдут в состав Skydance Television Animation. Президентом этого направления станет Майкл Уилин, который также продолжит ежедневное руководство Cartoon Network и Adult Swim. Comedy Central также будет подчиняться Уилину.

Уход Говарда Ли

В то же время компанию покидает многолетний руководитель Discovery Говард Ли, который в последнее время занимал должность главного креативного директора U.S. Networks. В сферу его ответственности входили Discovery Channel, TLC, HGTV, Food Network и другие телеканалы.

В обращении к команде Данжи поблагодарила Ли за работу и вклад в развитие американских сетей Warner Bros. Discovery. Она также отметила, что компания продолжает прорабатывать структуру международного бизнеса и сообщит о ней позднее.

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