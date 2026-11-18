Firma Skydance utworzyła dział Skydance Global Cable Media, który połączy sieci kablowe Warner Bros. Discovery i Paramount Global. Jak informuje Variety, nowa struktura obejmie ponad 50 kanałów telewizyjnych, w tym Adult Swim, BET, Comedy Central, Discovery, Food Network, HGTV, ID, MTV, TLC i Nickelodeon.

Nowa struktura

Szefowa Warner Bros. TV Group i U.S. Networks Channing Dungey poinformowała pracowników o czterech segmentach nowej grupy: treściach dokumentalno-rozrywkowych i lifestylowych, rozrywce szerokiego formatu, pracy z talentami, muzyką i transmisjami na żywo, a także komedii i animacji.

Prezeska Food Network Betsy Ayala, poza obecnym stanowiskiem, będzie odpowiadać za Discovery, HGTV i Magnolia. Jason Sarlanis, który kieruje TNT, TBS i ID, będzie również nadzorował TLC. Prezeska OWN Tina Perry dodatkowo będzie nadzorować BET i MTV/VH1.

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Sieci i studia animacyjne, w tym Nickelodeon, Adult Swim, Cartoon Network, Warner Bros. Animation i Hanna-Barbera Studios Europe, wejdą w skład Skydance Television Animation. Prezesem tego kierunku będzie Michael Ouweleen, który będzie również nadal na co dzień zarządzał Cartoon Network i Adult Swim. Comedy Central także będzie podlegać Ouweleenowi.

Odejście Howarda Lee

Jednocześnie z firmy odchodzi wieloletni kierownik Discovery Howard Lee, który ostatnio pełnił funkcję dyrektora kreatywnego U.S. Networks. Do zakresu jego odpowiedzialności należały Discovery Channel, TLC, HGTV, Food Network i inne kanały telewizyjne.

W wystąpieniu do zespołu Dungey podziękowała Lee za pracę i wkład w rozwój amerykańskich sieci Warner Bros. Discovery. Zaznaczyła także, że firma nadal pracuje nad strukturą biznesu międzynarodowego i poinformuje o niej później.

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