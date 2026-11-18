Компанія Skydance створила підрозділ Skydance Global Cable Media, який об’єднає кабельні мережі Warner Bros. Discovery та Paramount Global. Як повідомляє Variety, до нової структури увійдуть понад 50 телеканалів, зокрема Adult Swim, BET, Comedy Central, Discovery, Food Network, HGTV, ID, MTV, TLC і Nickelodeon.

Нова структура

Керівниця Warner Bros. TV Group та U.S. Networks Ченнінг Дангі повідомила працівникам про чотири сегменти нової групи: документально-розважальний і лайфстайл-контент, широкоформатні розваги, роботу з талантами, музикою та прямими ефірами, а також комедію й анімацію.

Президентка Food Network Бетсі Саннер Аяла, крім нинішньої посади, відповідатиме за Discovery, HGTV і Magnolia. Джейсон Сарланіс, який очолює TNT, TBS та ID, також наглядатиме за TLC. Президентка OWN Тіна Перрі додатково куруватиме BET і MTV/VH1.

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Анімаційні мережі та студії, зокрема Nickelodeon, Adult Swim, Cartoon Network, Warner Bros. Animation і Hanna-Barbera Studios Europe, увійдуть до Skydance Television Animation. Президентом цього напряму буде Майкл Увелін, який також продовжить щоденне керівництво Cartoon Network та Adult Swim. Comedy Central також підпорядковуватиметься Увеліну.

Відхід Говарда Лі

Водночас компанію залишає багаторічний керівник Discovery Говард Лі, який останнім часом обіймав посаду головного креативного директора U.S. Networks. До сфери його відповідальності входили Discovery Channel, TLC, HGTV, Food Network та інші телеканали.

У зверненні до команди Дангі подякувала Лі за роботу та внесок у розвиток американських мереж Warner Bros. Discovery. Вона також зазначила, що компанія продовжує опрацьовувати структуру міжнародного бізнесу й повідомить про неї пізніше.

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