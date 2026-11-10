据预测，共和党国会议员埃利·克兰将从亚利桑那州第2国会选区再次当选进入美国众议院。根据Decision Desk HQ的评估，他应会连续第二次击败民主党人乔纳森·内兹。

预测在一周后公布

正如《国会山报》报道的那样，由于选情胶着，Decision Desk HQ在选举一周后才公布预测。在竞选末期，这场角逐意外地变得具有竞争性：共和党全国层面的组织向该选区投入资金，唐纳德·特朗普总统在2024年选举中曾在该选区以两位数优势获胜。

10月，Cook Political Report将这场选举的评级从“共和党可能获胜”调整为“共和党占优”。Decision Desk HQ最后一次选前预测也将该选区列为“共和党可能获胜”，并预测现任国会议员将以约6个百分点的优势获胜。

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克兰和内兹的竞选活动

克兰曾是美国海军特种作战人员，也是保守派组织众议院自由核心小组的成员。他于2022年首次当选国会议员。他也是2023年投票支持罢免凯文·麦卡锡众议院议长职务的共和党人之一。

曾任纳瓦霍民族主席的内兹将竞选重点放在生活成本和经济问题上，同时批评克兰支持总统的议程。2024年，内兹已经与克兰竞选对垒，并以约9个百分点的差距落败。该选区覆盖亚利桑那州北部和东部的大部分地区，包括弗拉格斯塔夫和纳瓦霍民族领地。如果预测得到证实，克兰将获得在国会的第三个任期。

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