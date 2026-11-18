美国总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳表示，他与美国特使史蒂夫·威特科夫在推动结束俄罗斯对乌克兰战争的工作中取得了进展。同时，库什纳称，达成最终协议将需要作出艰难决定。

与克里姆林宫和欧洲的接触

据《The Hill》报道，库什纳和威特科夫周一上午与侵略国克里姆林宫助理尤里·乌沙科夫讨论了和平谈判。库什纳还称，乌克兰和欧洲官员之间进行了“富有成效的对话”。

据他所述，与会者讨论了如何促进欧洲与俄罗斯之间的直接接触；他声称，此类接触在过去四年中基本不存在。库什纳表示，目标是达成能够结束战争、加强欧洲安全并为持久和平奠定基础的结果。

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克里姆林宫对谈判形式的立场

上周访问莫斯科后，库什纳表示，俄罗斯领导层已同意让欧洲伙伴参与谈判。与此同时，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫明确表示，尚未就扩大谈判形式作出决定。据他所述，莫斯科首先必须评估其他各方加入和平进程的意愿和准备程度。

上周，在美国斡旋下，莫斯科和基辅在阿布扎比举行了九个月来的首次谈判。期间，双方同意大规模交换战俘。库什纳强调，任何最终和平协议都必须得到俄罗斯和乌克兰的同意。

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