Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что он и спецпосланник США Стив Уиткофф добиваются прогресса в работе над завершением войны России против Украины. В то же время, по словам Кушнера, для окончательного соглашения потребуются сложные решения.

Контакты с Кремлем и Европой

Как сообщает The Hill, Кушнер и Уиткофф в понедельник утром обсудили мирные переговоры с помощником Кремля государства-агрессора Юрием Ушаковым. Кушнер также сообщил о «продуктивном разговоре» украинских и европейских должностных лиц.

По его словам, участники обсуждали, как содействовать прямым контактам между Европой и Россией, которых, как он утверждает, в значительной степени не было на протяжении последних четырех лет. Кушнер заявил, что целью является результат, который может завершить войну, усилить европейскую безопасность и заложить основу для прочного мира.

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Позиция Кремля относительно формата

На прошлой неделе после визита в Москву Кушнер заявил, что российское руководство согласилось привлечь европейских партнеров к переговорам. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал понять, что решение относительно расширенного формата еще не принято. По его словам, сначала в Москве должны оценить намерения и готовность других сторон присоединиться к мирному процессу.

На прошлой неделе в Абу-Даби состоялись первые за девять месяцев переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве США. Во время них стороны договорились о масштабном обмене военнопленными. Кушнер подчеркнул, что любое окончательное мирное соглашение должны согласовать и Россия, и Украина.

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