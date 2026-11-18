Jared Kushner, zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, oświadczył, że on i specjalny wysłannik USA Steve Witkoff osiągają postępy w działaniach na rzecz zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Jednocześnie, według Kushnera, do zawarcia ostatecznego porozumienia konieczne będą trudne decyzje.

Kontakty z Kremlem i Europą

Jak informuje The Hill, Kushner i Witkoff w poniedziałek rano omówili negocjacje pokojowe z Jurijem Uszakowem, doradcą Kremla państwa-agresora. Kushner poinformował również o „produktywnej rozmowie” ukraińskich i europejskich urzędników.

Według niego uczestnicy omawiali, jak ułatwić bezpośrednie kontakty między Europą a Rosją, których, jak twierdzi, w dużej mierze brakowało przez ostatnie cztery lata. Kushner powiedział, że celem jest rezultat, który może zakończyć wojnę, wzmocnić bezpieczeństwo europejskie i położyć podwaliny pod trwały pokój.

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Stanowisko Kremla w sprawie formatu

W ubiegłym tygodniu, po wizycie w Moskwie, Kushner oświadczył, że rosyjskie kierownictwo zgodziło się zaangażować europejskich partnerów w negocjacje. Jednocześnie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow dał do zrozumienia, że decyzja w sprawie rozszerzonego formatu nie została jeszcze podjęta. Według niego Moskwa musi najpierw ocenić intencje i gotowość innych stron do przyłączenia się do procesu pokojowego.

W ubiegłym tygodniu w Abu Zabi odbyły się pierwsze od dziewięciu miesięcy rozmowy między Moskwą a Kijowem, prowadzone za pośrednictwem USA. W ich trakcie strony uzgodniły zakrojoną na szeroką skalę wymianę jeńców wojennych. Kushner podkreślił, że każde ostateczne porozumienie pokojowe musi zostać zaakceptowane zarówno przez Rosję, jak i Ukrainę.

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