SUP领导人称有人试图分割巴基斯坦信德省——Dawn

巴基斯坦Sindh United Party（SUP）领导人赛义德·扎因·沙阿在卡什莫尔县的一场集会上表示，MQM-P、PPP和PML-N据称再次试图在信德省设立新的行政单位，并推行双重地方政府制度。Dawn报道。

卡什莫尔和坎德科特的集会

扎因·沙阿和另一名SUP代表罗尚·布里罗在卡什莫尔县坦格瓦尼镇受到该党支持者欢迎。数百人参加了“瓦赫达特-伊-信德”——“信德团结”——游行，游行从坎德科特路一直到该镇的主要集市。

沙阿表示，去年发起的公众运动促成了运河项目被否决。他还指控总统阿西夫·阿里·扎尔达里的儿子与PML-N合作，并试图将人们迁往乔利斯坦，称此举是对信德居民的背叛。这些说法是该政治人士的立场。

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呼吁联合抗议

这位SUP领导人表示，其政党不会同意分割该省，并呼吁信德居民在印度河公路沿线城市举行和平抗议。在访问坎德科特县律师协会期间，他呼吁律师、政治和社会活动人士、民族主义力量以及民众团结起来，反对设立新的行政单位。

沙阿还批评该省的PPP政府，称生活条件恶化、无法无天，医疗和教育系统陷入危机。他表示，自己正在访问苏库尔、戈特基、卡什莫尔和贾科巴巴德各县，以会见律师、农民、青年和学生，并制定共同战略。

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