Лидер SUP заявил о попытках разделить пакистанский Синд — Dawn

Лидер пакистанской партии Sindh United Party (SUP) Саид Заин Шах заявил во время митинга в округе Кашмор, что MQM-P, PPP и PML-N якобы вновь пытаются ввести в провинции Синд новые административные единицы и двойную систему местного самоуправления. Об этом сообщает Dawn.

Митинги в Кашморе и Кандхкоте

Заина Шаха и другого представителя SUP Рошана Буриро встретили сторонники партии в городе Тангвани округа Кашмор. Сотни участников приняли участие в марше «Вахдат-и-Синд» — «Единство Синда», который прошел от дороги Кандхкот до главного базара города.

Шах заявил, что общественное движение, начатое в прошлом году, добилось отклонения проекта каналов. Он также обвинил сына президента Асифа Али Зардари в сотрудничестве с PML-N и попытках переселить людей в Чолистан, назвав это предательством жителей Синда. Эти утверждения являются позицией политика.

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Призыв к совместным протестам

Лидер SUP заявил, что его партия не согласится на раздел провинции, и призвал жителей Синда проводить мирные протесты в городах вдоль Индского шоссе. Во время визита в окружную коллегию адвокатов Кандхкота он призвал юристов, политических и общественных деятелей, националистические силы и население объединиться против создания новых административных единиц.

Шах также раскритиковал правительство PPP в провинции, заявив об ухудшении условий жизни, беззаконии и кризисном состоянии систем здравоохранения и образования. Он сообщил, что посещает округа Суккур, Готки, Кашмор и Джейкобабад, чтобы встретиться с адвокатами, фермерами, молодежью и студентами и выработать общую стратегию.

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