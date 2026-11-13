Lider SUP o próbach podziału pakistańskiego Sindhu — Dawn

Lider pakistańskiej partii Sindh United Party (SUP) Syed Zain Shah oświadczył podczas wiecu w dystrykcie Kashmore, że MQM-P, PPP i PML-N rzekomo ponownie próbują wprowadzić w prowincji Sindh nowe jednostki administracyjne oraz podwójny system samorządu lokalnego. Informuje o tym Dawn.

Wiecie w Kashmore i Kandhkot

Zaina Shaha oraz innego przedstawiciela SUP, Roshana Buriro, powitali zwolennicy partii w mieście Tangwani w dystrykcie Kashmore. Setki uczestników wzięły udział w marszu „Wahdat-i-Sindh” — „Jedność Sindhu”, który przeszedł od drogi Kandhkot do głównego bazaru miasta.

Shah oświadczył, że ruch społeczny rozpoczęty w ubiegłym roku doprowadził do odrzucenia projektu kanałów. Oskarżył również syna prezydenta Asifa Alego Zardariego o współpracę z PML-N i próby przesiedlenia ludzi do Cholistanu, nazywając to zdradą mieszkańców Sindhu. Twierdzenia te są stanowiskiem polityka.

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Apel o wspólne protesty

Lider SUP oświadczył, że jego partia nie zgodzi się na podział prowincji, i wezwał mieszkańców Sindhu do organizowania pokojowych protestów w miastach wzdłuż Indus Highway. Podczas wizyty w okręgowej izbie adwokackiej w Kandhkot wezwał prawników, działaczy politycznych i społecznych, siły nacjonalistyczne oraz ludność do zjednoczenia się przeciwko tworzeniu nowych jednostek administracyjnych.

Shah skrytykował także rząd PPP w prowincji, wskazując na pogorszenie warunków życia, bezprawie oraz kryzys w systemach ochrony zdrowia i edukacji. Poinformował, że odwiedza dystrykty Sukkur, Ghotki, Kashmore i Jacobabad, aby spotkać się z prawnikami, rolnikami, młodzieżą i studentami oraz wypracować wspólną strategię.

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