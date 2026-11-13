Лідер SUP заявив про спроби поділити пакистанський Сінд — Dawn

Лідер пакистанської партії Sindh United Party (SUP) Саїд Заїн Шах заявив під час мітингу в окрузі Кашмор, що MQM-P, PPP та PML-N нібито знову намагаються запровадити в провінції Сінд нові адміністративні одиниці та подвійну систему місцевого самоврядування. Про це повідомляє Dawn.

Мітинги в Кашморі та Кандхкоті

Заїна Шаха та іншого представника SUP Рошана Буріро зустріли прихильники партії в місті Тангвані округу Кашмор. Сотні учасників узяли участь у марші «Вахдат-і-Сінд» — «Єдність Сінду», який пройшов від дороги Кандхкот до головного базару міста.

Шах заявив, що громадський рух, розпочатий торік, домігся відхилення проєкту каналів. Він також звинуватив сина президента Асіфа Алі Зардарі у співпраці з PML-N та спробах переселити людей до Чолістану, назвавши це зрадою жителів Сінду. Ці твердження є позицією політика.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заклик до спільних протестів

Лідер SUP заявив, що його партія не погодиться на поділ провінції, та закликав жителів Сінду проводити мирні протести в містах уздовж Індського шосе. Під час візиту до окружної колегії адвокатів Кандхкота він закликав юристів, політичних і громадських діячів, націоналістичні сили та населення об’єднатися проти створення нових адміністративних одиниць.

Шах також розкритикував уряд PPP у провінції, заявивши про погіршення умов життя, беззаконня та кризовий стан систем охорони здоров’я й освіти. Він повідомив, що відвідує округи Суккур, Готкі, Кашмор і Джейкобабад, щоб зустрітися з адвокатами, фермерами, молоддю та студентами й виробити спільну стратегію.

Читай нас у