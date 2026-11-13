Meta为Muse新增代用户致电公司的功能 — Engadget

Meta为其AI智能体Muse新增了代表用户拨打电话的功能。该功能面向单独付费订阅Muse的用户开放，可用于联系公司进行预订、预约以及用户不想亲自拨打的其他电话，Engadget报道。

通话与在线等待

Meta人工智能负责人亚历山大·王表示，这项新功能旨在与企业进行互动。付费Muse订阅还为该智能体的用户提供额外的令牌和其他功能。

Meta Superintelligence员工、Moltbook创始人马特·施利希特此前发布了其智能体与一家沃尔沃经销中心通话的重现内容。他表示，该智能体能够在线等待，以获取所需信息。

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转录提示

在施利希特分享的示例中，Muse没有直接表明自己是AI智能体，但说明其代表用户致电，并会对通话进行转录。Meta表示，Muse目前已有超过1000万用户。该公司还允许为智能体分配单独的电子邮箱地址，以便在不授予其邮箱完整访问权限的情况下将其添加到重要邮件中。

谷歌此前也开发了类似的AI电话功能，包括面向Pixel智能手机的Call For Me。Instinct公司也为其智能体推出了Concierge功能，面向更复杂的通话。

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