Meta добавила ИИ-агенту Muse функцию телефонных звонков от имени пользователя. Она доступна владельцам отдельной платной подписки Muse и позволяет обращаться в компании для бронирования, записи на приём и других звонков, которые пользователь не хочет совершать самостоятельно, сообщает Engadget.

Звонки и ожидание на линии

По словам директора Meta по ИИ Александра Ванга, новая функция предназначена для взаимодействия с бизнесами. Платная подписка Muse также предусматривает дополнительные токены и другие возможности для пользователей агента.

Сотрудник Meta Superintelligence и создатель Moltbook Мэтт Шлихт ранее опубликовал реконструкцию разговора своего агента с дилерским центром Volvo. По его словам, агент смог ждать на линии, чтобы получить нужную информацию.

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Уведомление о транскрипции

В примере, которым поделился Шлихт, Muse не называет себя ИИ-агентом напрямую, однако сообщает, что звонит от имени пользователя и ведёт транскрипцию разговора. Meta заявляет, что у Muse уже более 10 миллионов пользователей. Компания также позволила назначать агенту отдельный адрес электронной почты, чтобы добавлять его в важные письма без предоставления полного доступа к почтовому ящику.

Подобные функции телефонных звонков для ИИ ранее развивала Google, в частности через Call For Me для смартфонов Pixel. Компания Instinct также представила для своего агента функцию Concierge, рассчитанную на более сложные звонки.

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