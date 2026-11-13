Meta додала до Muse можливість телефонувати компаніям — Engadget

Meta додала ШІ-агенту Muse функцію телефонних дзвінків від імені користувача. Вона доступна власникам окремої платної передплати Muse й дає змогу звертатися до компаній для бронювання, запису на прийом та інших дзвінків, які користувач не хоче робити самостійно, повідомляє Engadget.

Дзвінки та очікування на лінії

За словами директора Meta з питань ШІ Александра Ванга, нова функція призначена для взаємодії з бізнесами. Платна передплата Muse також передбачає додаткові токени та інші можливості для користувачів агента.

Співробітник Meta Superintelligence і творець Moltbook Метт Шліхт раніше опублікував реконструкцію розмови свого агента з дилерським центром Volvo. За його словами, агент зміг чекати на лінії, щоб отримати потрібну інформацію.

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Повідомлення про транскрипцію

У прикладі, яким поділився Шліхт, Muse не називає себе ШІ-агентом прямо, однак повідомляє, що телефонує від імені користувача та веде транскрипцію розмови. Meta заявляє, що Muse вже має понад 10 мільйонів користувачів. Компанія також дозволила призначати агенту окрему електронну адресу, щоб додавати його до важливих листів без надання повного доступу до поштової скриньки.

Подібні функції телефонних дзвінків для ШІ раніше розвивала Google, зокрема через Call For Me для смартфонів Pixel. Компанія Instinct також представила для свого агента функцію Concierge, розраховану на складніші дзвінки.

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