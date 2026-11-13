Meta dodała agentowi AI Muse funkcję wykonywania połączeń telefonicznych w imieniu użytkownika. Jest ona dostępna dla posiadaczy odrębnej płatnej subskrypcji Muse i umożliwia kontakt z firmami w sprawie rezerwacji, umawiania wizyt oraz innych rozmów, których użytkownik nie chce wykonywać samodzielnie, informuje Engadget.

Połączenia i oczekiwanie na linii

Według dyrektora Meta ds. AI, Alexandra Wanga, nowa funkcja jest przeznaczona do interakcji z firmami. Płatna subskrypcja Muse zapewnia również dodatkowe tokeny i inne możliwości użytkownikom agenta.

Matt Schlicht, pracownik Meta Superintelligence i twórca Moltbooka, wcześniej opublikował rekonstrukcję rozmowy swojego agenta z salonem dealerskim Volvo. Jak stwierdził, agent był w stanie oczekiwać na linii, aby uzyskać potrzebne informacje.

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Informacja o transkrypcji

W przykładzie udostępnionym przez Schlichta Muse nie przedstawia się bezpośrednio jako agent AI, ale informuje, że dzwoni w imieniu użytkownika i prowadzi transkrypcję rozmowy. Meta twierdzi, że Muse ma już ponad 10 milionów użytkowników. Firma umożliwiła także przypisanie agentowi odrębnego adresu e-mail, aby dodawać go do ważnych wiadomości bez przyznawania pełnego dostępu do skrzynki pocztowej.

Podobne funkcje połączeń telefonicznych dla AI rozwijał wcześniej Google, w tym Call For Me dla smartfonów Pixel. Firma Instinct również zaprezentowała dla swojego agenta funkcję Concierge, przeznaczoną do bardziej złożonych rozmów.

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