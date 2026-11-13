白沙瓦法院批准前出纳员5.13138亿卢比认罪协议——Dawn

巴基斯坦白沙瓦的一家问责法院批准了National Bank of Pakistan达苏分行前出纳员穆沙拉夫·沙阿价值5.13138亿巴基斯坦卢比的认罪协议。该案涉及涉嫌从上科希斯坦地区办公室账户非法侵吞超过370亿卢比。

据Dawn报道，穆罕默德·扎法尔法官在沙阿自愿交出被认为是犯罪所得的资金后，免除了他的财务责任。法院还下令，如果他未因其他案件被拘押，则将其释放。

协议的后果

法院裁定，沙阿根据《国家问责条例》第25(b)条规定的程序认罪。根据该文件第15条，他被视为已被定罪，且不得担任公职。

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巴基斯坦国家问责局主席于2026年11月4日批准了沙阿的申请，随后该申请被提交法院作最终批准。检方称，沙阿于2021年10月7日至2025年3月5日期间担任该银行达苏分行的出纳员。

案件情况

检察官和调查人员表示，沙阿与其他人员合谋，并协助非法处理国库支票，据他们称，这给国库造成了超过370亿卢比的损失。国家问责局确定他的责任金额为5.13138亿卢比。

沙阿向法院表示，他以妻子的名义在阿伯塔巴德和香格拉购置了两栋房屋，价值分别为8422.3万卢比和2143.5万卢比。他还报告称，向一名朋友的账户转入2亿卢比，并向登记在其兄弟名下的一家建筑公司账户转入2.0748亿卢比。沙阿称，其妻子、兄弟和朋友未参与该违法行为。国家问责局已在此案中拘留约40人。

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