Суд у Пешаварі затвердив угоду екс-касира на 513 млн рупій — Dawn

Суд з питань підзвітності в Пешаварі, Пакистан, затвердив угоду про визнання вини колишнього касира відділення National Bank of Pakistan у Дассу Мушаррафа Шаха на 513,138 млн пакистанських рупій. Справа стосується ймовірного незаконного привласнення понад 37 млрд рупій з рахунків офісу округу Верхній Кохістан.

Як повідомляє Dawn, суддя Мохаммад Зафар звільнив Шаха від фінансових зобов’язань після добровільної передачі коштів, які вважають доходами від злочину. Суд також розпорядився звільнити його з-під варти, якщо його не утримують в межах іншої справи.

Наслідки угоди

Суд постановив, що Шах визнав провину в межах процедури, передбаченої статтею 25(b) Національного ордонансу про підзвітність. Відповідно до статті 15 цього документа, його вважають засудженим і він не може обіймати державні посади.

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Голова Національного бюро підзвітності Пакистану схвалив заяву Шаха 4 листопада 2026 року, після чого її передали до суду для остаточного затвердження. За даними прокурорів, Шах був касиром у відділенні банку в Дассу з 7 жовтня 2021 року до 5 березня 2025 року.

Обставини справи

Прокурори та слідчий заявили, що Шах діяв у змові з іншими особами та сприяв незаконному проведенню казначейських чеків, що, за їхніми даними, завдало державній скарбниці збитків на понад 37 млрд рупій. Національне бюро підзвітності визначило його зобов’язання на рівні 513,138 млн рупій.

Шах заявив суду, що придбав на ім’я дружини два будинки в Абботтабаді та Шанглі вартістю 84,223 млн і 21,435 млн рупій відповідно. Він також повідомив про переказ 200 млн рупій на рахунок друга та 207,480 млн рупій на рахунок будівельної компанії, оформлений на його брата. За словами Шаха, дружина, брат і друг не були причетні до правопорушення. У цій справі Національне бюро підзвітності вже затримало близько 40 людей.

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