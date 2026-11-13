Суд по вопросам подотчётности в Пешаваре, Пакистан, утвердил сделку о признании вины бывшего кассира отделения National Bank of Pakistan в Дассу Мушаррафа Шаха на 513,138 млн пакистанских рупий. Дело касается предполагаемого незаконного присвоения более 37 млрд рупий со счетов офиса округа Верхний Кохистан.

Как сообщает Dawn, судья Мохаммад Зафар освободил Шаха от финансовых обязательств после добровольной передачи средств, которые считают доходами от преступления. Суд также распорядился освободить его из-под стражи, если он не содержится под стражей по другому делу.

Последствия сделки

Суд постановил, что Шах признал вину в рамках процедуры, предусмотренной статьёй 25(b) Национального ордонанса о подотчётности. Согласно статье 15 этого документа, он считается осуждённым и не может занимать государственные должности.

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Председатель Национального бюро подотчётности Пакистана одобрил заявление Шаха 4 ноября 2026 года, после чего оно было передано в суд для окончательного утверждения. По данным прокуроров, Шах был кассиром в отделении банка в Дассу с 7 октября 2021 года по 5 марта 2025 года.

Обстоятельства дела

Прокуроры и следователь заявили, что Шах действовал в сговоре с другими лицами и содействовал незаконному проведению казначейских чеков, что, по их данным, нанесло государственной казне ущерб на сумму более 37 млрд рупий. Национальное бюро подотчётности определило его обязательства на уровне 513,138 млн рупий.

Шах заявил суду, что приобрёл на имя жены два дома в Абботтабаде и Шангле стоимостью 84,223 млн и 21,435 млн рупий соответственно. Он также сообщил о переводе 200 млн рупий на счёт друга и 207,480 млн рупий на счёт строительной компании, оформленный на его брата. По словам Шаха, жена, брат и друг не были причастны к правонарушению. В рамках этого дела Национальное бюро подотчётности уже задержало около 40 человек.

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