Sąd ds. odpowiedzialności w Peszawarze w Pakistanie zatwierdził ugodę polegającą na przyznaniu się do winy przez Musharrafa Shaha, byłego kasjera oddziału National Bank of Pakistan w Dasu, na kwotę 513,138 mln rupii pakistańskich. Sprawa dotyczy domniemanego bezprawnego przywłaszczenia ponad 37 mld rupii z rachunków biura okręgu Górny Kohistan.

Jak informuje Dawn, sędzia Mohammad Zafar zwolnił Shaha z zobowiązań finansowych po dobrowolnym przekazaniu przez niego środków uznawanych za dochody z przestępstwa. Sąd nakazał również zwolnić go z aresztu, jeśli nie jest przetrzymywany w związku z inną sprawą.

Konsekwencje ugody

Sąd orzekł, że Shah przyznał się do winy w ramach procedury przewidzianej w artykule 25(b) Narodowego Rozporządzenia o Odpowiedzialności. Zgodnie z artykułem 15 tego dokumentu jest on uznawany za skazanego i nie może sprawować funkcji publicznych.

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Przewodniczący pakistańskiego Narodowego Biura Odpowiedzialności zatwierdził wniosek Shaha 4 listopada 2026 roku, po czym przekazano go do sądu w celu ostatecznego zatwierdzenia. Według prokuratorów Shah był kasjerem w oddziale banku w Dasu od 7 października 2021 roku do 5 marca 2025 roku.

Okoliczności sprawy

Prokuratorzy i śledczy oświadczyli, że Shah działał w zmowie z innymi osobami i ułatwiał nielegalne realizowanie czeków skarbowych, co według nich spowodowało straty dla skarbu państwa przekraczające 37 mld rupii. Narodowe Biuro Odpowiedzialności określiło jego zobowiązania na 513,138 mln rupii.

Shah powiedział sądowi, że kupił na nazwisko żony dwa domy w Abbottabadzie i Shangli, warte odpowiednio 84,223 mln i 21,435 mln rupii. Poinformował również o przelaniu 200 mln rupii na konto przyjaciela oraz 207,480 mln rupii na konto firmy budowlanej zarejestrowane na jego brata. Według Shaha jego żona, brat i przyjaciel nie byli zaangażowani w przestępstwo. Narodowe Biuro Odpowiedzialności zatrzymało już w tej sprawie około 40 osób.

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