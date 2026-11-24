Meta开始在Instagram私信中为美国、加拿大、墨西哥、日本和新加坡的用户推出其AI助手Muse。用户将能够在单独的私信对话中与该助手聊天，以获取有关他们在社交网络上看到的帖子、地点或商品的更多信息，也可以补上在其他聊天中错过的对话。

消息中的AI助手

据TechCrunch报道，这一整合免去了在Instagram和Muse应用之间切换的需要。用户将能够向助手转发帖子，并要求其执行特定操作：例如，将一家咖啡馆加入前往墨西哥城的旅行行程，或在Black Friday促销期间寻找鞋类优惠。

与Muse在Instagram上的对话也将作为侧边聊天显示在Muse主应用中。适用于iOS和Android的该功能将于11月24日在上述五个国家开始推出。

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处理已保存的帖子

Meta还在扩展处理已保存帖子和Reels的功能。Muse将能够把它们整理到称为Collections的自定义文件夹中，将食谱视频转换为购物清单，根据旅行内容制定旅行路线，或根据已保存的时尚视频提出穿搭建议。

当用户保存一篇帖子时，Instagram将显示让Muse对其进行整理的选项。这项功能将在美国和加拿大推出。Meta表示，未经用户批准，任何信息都不会被分享、发布或发送；用户还可以要求Muse忘记信息或撤销操作。

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