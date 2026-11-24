Meta rozpoczęła wdrażanie swojego asystenta AI Muse w wiadomościach prywatnych na Instagramie dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Japonii i Singapurze. Użytkownicy będą mogli rozmawiać z asystentem w osobnej konwersacji DM, aby uzyskać dodatkowe informacje o postach, miejscach lub produktach, które zobaczyli w serwisie społecznościowym, a także nadrobić pominięte rozmowy na innych czatach.

Asystent AI w wiadomościach

Jak informuje TechCrunch, integracja eliminuje potrzebę przełączania się między Instagramem a aplikacją Muse. Użytkownicy będą mogli przesyłać asystentowi posty i prosić go o wykonanie określonej czynności: na przykład dodać kawiarnię do planu podróży do Meksyku lub znaleźć ofertę na buty podczas wyprzedaży Black Friday.

Rozmowy z Muse na Instagramie będą także wyświetlane jako boczny czat w głównej aplikacji Muse. Wdrażanie funkcji dla iOS i Androida rozpoczyna się 24 listopada w pięciu wskazanych krajach.

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Praca z zapisanymi postami

Meta rozszerza także możliwości pracy z zapisanymi postami i Reels. Muse będzie mogło porządkować je w niestandardowych folderach znanych jako Collections, zamieniać wideo z przepisem w listę zakupów, tworzyć plan podróży na podstawie treści turystycznych lub proponować pomysły na stylizacje na podstawie zapisanych filmów modowych.

Gdy użytkownik zapisze post, Instagram wyświetli propozycję powierzenia Muse jego uporządkowania. Ta możliwość jest uruchamiana w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Meta oświadczyła, że żadne informacje nie będą udostępniane, publikowane ani wysyłane bez zgody użytkownika, a także że użytkownicy mogą poprosić Muse o zapomnienie informacji lub cofnięcie działania.

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