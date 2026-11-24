Meta начала внедрять своего ИИ-помощника Muse в личные сообщения Instagram для пользователей в США, Канаде, Мексике, Японии и Сингапуре. Пользователи смогут общаться с помощником в отдельном DM-диалоге, чтобы получать дополнительную информацию о публикациях, местах или товарах, которые они увидели в социальной сети, а также наверстывать пропущенные разговоры в других чатах.

ИИ-помощник в сообщениях

Как сообщает TechCrunch, интеграция устраняет необходимость переключаться между Instagram и приложением Muse. Пользователи смогут пересылать помощнику публикации и просить выполнить определенное действие: например, добавить кофейню в маршрут поездки в Мехико или найти предложение на обувь во время распродажи Black Friday.

Разговоры с Muse в Instagram также будут отображаться как боковой чат в основном приложении Muse. Запуск функции для iOS и Android начинается 24 ноября в пяти указанных странах.

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Работа с сохраненными публикациями

Meta также расширяет возможности работы с сохраненными публикациями и Reels. Muse сможет упорядочивать их в пользовательские папки, известные как Collections, превращать видео с рецептом в список покупок, составлять маршрут путешествия на основе туристического контента или предлагать идеи для образов по сохраненным модным роликам.

Когда пользователь сохранит публикацию, Instagram покажет предложение поручить Muse ее упорядочивание. Эта возможность запускается в США и Канаде. В Meta заявили, что никакая информация не будет передана, опубликована или отправлена без одобрения пользователя, а также что пользователи могут попросить Muse забыть информацию или отменить действие.

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