美国司法部提起民事没收诉讼，要求没收价值超过11亿美元的加密货币。该部门称，朝鲜黑客可能于上个月从加密货币交易所Binance窃取了这些资产。阿纳多卢通讯社报道。

试图追回被盗资产

美国司法部表示，该诉讼是美国政府为协助Binance追回超过60亿美元被盗资产而采取的更广泛行动的一部分。自袭击发生以来，美国已协助冻结、扣押或追回来自不同来源的超过29亿美元加密货币。

代理国家安全事务首席副助理司法部长M. Scott Proctor表示，在对相关资产实施限制后迅速提起诉讼，表明受害者权利是该部门的优先事项。

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对Binance钱包的攻击

据美国执法部门称，大约在10月29日，Binance控制的多个区块链钱包中价值约63亿美元的加密货币被盗。报道将此称为有史以来规模最大的数字资产盗窃案。

美国联邦调查局和区块链分析公司将此次入侵与黑客组织TraderTraitor联系起来，该组织与朝鲜存在关联。平壤否认参与此次攻击。根据调查信息，犯罪分子在一次虚假面试中通过恶意编程任务锁定一名软件工程师，从而获得对Binance系统的访问权限，随后转移了Ethereum、Bitcoin和其他代币。

Binance暂时暂停提款，承诺从储备基金中弥补客户的全部损失，并于11月1日恢复客户提款。

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