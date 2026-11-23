Departament Sprawiedliwości USA złożył cywilny pozew o konfiskatę kryptowalut o wartości ponad 1,1 mld dolarów, które, jak twierdzi resort, północnokoreańscy hakerzy prawdopodobnie ukradli w ubiegłym miesiącu z giełdy kryptowalut Binance. Informuje o tym Anadolu Agency.

Próba odzyskania skradzionych aktywów

Departament Sprawiedliwości USA oświadczył, że pozew jest częścią szerszych działań rządu USA mających pomóc Binance w odzyskaniu ponad 6 mld dolarów skradzionych aktywów. Od czasu ataku Stany Zjednoczone pomogły zamrozić, przejąć lub odzyskać kryptowaluty o wartości ponad 2,9 mld dolarów z różnych źródeł.

Pełniący obowiązki głównego zastępcy asystenta prokuratora generalnego ds. bezpieczeństwa narodowego M. Scott Proctor oświadczył, że szybkie złożenie pozwu po nałożeniu ograniczeń na aktywa pokazuje, iż prawa ofiar są priorytetem dla resortu.

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Atak na portfele Binance

Według amerykańskich organów ścigania około 29 października z portfeli kontrolowanych przez Binance na kilku blockchainach skradziono kryptowaluty o wartości około 6,3 mld dolarów. W materiale nazwano to największą kradzieżą aktywów cyfrowych w historii.

FBI i firmy analizujące blockchain powiązały włamanie z grupą hakerską TraderTraitor, która ma związki z Koreą Północną. Pjongjang zaprzeczył udziałowi w ataku. Według śledztwa sprawcy uzyskali dostęp do systemów Binance, obierając za cel inżyniera oprogramowania za pomocą złośliwego zadania programistycznego podczas fałszywej rozmowy kwalifikacyjnej, po czym wyprowadzili Ethereum, Bitcoin i inne tokeny.

Binance tymczasowo zawiesiła wypłaty, obiecała pokryć wszystkie straty klientów z funduszy rezerwowych i wznowiła wypłaty klientów 1 listopada.

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