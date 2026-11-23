Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации криптовалюты на сумму более $1,1 млрд, которую, по утверждению ведомства, северокорейские хакеры, вероятно, похитили с криптобиржи Binance в прошлом месяце. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Попытка вернуть похищенные активы

В Минюсте США заявили, что иск является частью более широких усилий американского правительства по оказанию помощи Binance в возвращении более $6 млрд похищенных активов. С момента атаки Соединенные Штаты содействовали заморозке, изъятию или возвращению более $2,9 млрд в криптовалюте из различных источников.

Исполняющий обязанности главного заместителя помощника генерального прокурора по вопросам национальной безопасности М. Скотт Проктор заявил, что быстрое предъявление иска после введения ограничений на активы демонстрирует приоритетность прав потерпевших для ведомства.

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Атака на кошельки Binance

По данным американских правоохранительных органов, примерно 29 октября с кошельков, контролируемых Binance, в нескольких блокчейнах была похищена криптовалюта примерно на $6,3 млрд. В материале это названо крупнейшей кражей цифровых активов за все время.

ФБР и компании, анализирующие блокчейн, связали взлом с хакерской группировкой TraderTraitor, имеющей связи с КНДР. Пхеньян отверг причастность к атаке. По информации следствия, злоумышленники получили доступ к системам Binance, нацелившись на инженера-программиста с помощью вредоносного задания по программированию во время фальшивого собеседования, после чего вывели Ethereum, Bitcoin и другие токены.

Binance временно приостановила вывод средств, пообещала покрыть все потери клиентов из резервных фондов и возобновила вывод средств клиентами 1 ноября.

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