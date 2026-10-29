据N12报道，在以色列，“以色列是我们的家园”党主席阿维格多·利伯曼已中断与反对派阵营盟友的联系，并支持组建民族团结政府。《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。

与贝内特和艾森科特的联系

N12报道称，利伯曼已停止与前总理、“贝亚哈德”党领导人纳夫塔利·贝内特，以及“亚沙尔”党主席加迪·艾森科特沟通。据该频道称，自周三、即选举次日起，他一直没有接听反对派同僚的电话。

根据目前的预测，利伯曼的政党可能获得议会中的七个席位。与此同时，据《耶路撒冷邮报》报道，这名政治人物仍拒绝加入总理本雅明·内塔尼亚胡的联盟。

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此前，利伯曼呼吁总检察长加利·巴哈拉夫-米亚拉对内塔尼亚胡展开刑事调查。他声称，总理据称试图让以色列国防军卷入军事对抗，以推迟选举。

选举结果与谈判

选举前，“以色列是我们的家园”党预计可获得最多九个席位，但目前结果显示为七席。N12评估称，利伯曼的支持被贝内特及其“贝亚哈德”党分走。

利伯曼的策略还基于对利库德党内部出现分裂的预期，但这并未发生：根据官方结果，利库德党保住了议会最大党团的地位。N12报道称，利伯曼不打算转投内塔尼亚胡阵营，并且据称更希望艾森科特自行这样做。报纸Maariv援引接近总理的消息人士报道称，内塔尼亚胡正在考虑与艾森科特组建团结政府的可能性。

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