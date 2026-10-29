W Izraelu lider partii Yisrael Beiteinu Awigdor Lieberman, według N12, zerwał kontakty z sojusznikami z bloku opozycyjnego i opowiada się za utworzeniem rządu jedności narodowej. Informuje o tym Jerusalem Post.

Kontakty z Bennettem i Eisenkotem

Jak podał N12, Lieberman przestał komunikować się z byłym premierem i liderem partii BeYachad Naftalim Bennettem, a także z przewodniczącym partii Yashar Gadim Eisenkotem. Według stacji od środy, dnia następującego po wyborach, nie odbierał telefonów od swoich kolegów z opozycji.

Partia Liebermana, według obecnych prognoz, może zdobyć siedem mandatów w Knesecie. Jednocześnie polityk, według Jerusalem Post, podtrzymuje odmowę wejścia do koalicji premiera Binjamina Netanjahu.

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Wcześniej Lieberman wezwał prokurator generalną Gali Baharav-Miarę do wszczęcia śledztwa karnego przeciwko Netanjahu. Twierdził, że premier rzekomo próbował zaangażować Siły Obronne Izraela w konfrontację wojskową, aby odroczyć wybory.

Wyniki wyborów i negocjacje

Przed wyborami Yisrael Beiteinu liczyła na zdobycie do dziewięciu mandatów, jednak obecne wyniki wskazują na siedem. Według oceny N12 Lieberman stracił pozycję na rzecz Bennetta i jego partii BeYachad.

Strategia Liebermana opierała się również na oczekiwaniu wewnętrznego rozłamu w partii Likud, jednak do niego nie doszło: zgodnie z oficjalnymi wynikami Likud zachował status największej frakcji w Knesecie. N12 podał, że Lieberman nie planuje przejścia do obozu Netanjahu i rzekomo wolałby, aby Eisenkot zrobił to samodzielnie. Gazeta Maariv, powołując się na źródła bliskie premierowi, napisała, że Netanjahu rozważa możliwość utworzenia rządu jedności z Eisenkotem.

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