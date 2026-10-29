В Ізраїлі голова партії «Ізраїль Бейтейну» Авігдор Ліберман, за даними N12, припинив контакти з союзниками по опозиційному блоку та виступає за формування уряду національної єдності. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Контакти з Беннетом та Ейзенкотом

Як повідомив N12, Ліберман перестав спілкуватися з колишнім прем’єр-міністром і лідером партії «Беяхад» Нафталі Беннетом, а також із головою партії «Яшар» Гаді Ейзенкотом. За даними каналу, від середи, наступного дня після виборів, він не відповідав на телефонні дзвінки своїх колег по опозиції.

Партія Лібермана, за поточними підрахунками, може отримати сім місць у Кнесеті. Водночас політик, за даними Jerusalem Post, зберігає відмову входити до коаліції прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

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Раніше Ліберман закликав генеральну прокурорку Галі Бахарав-Міару розпочати кримінальне розслідування щодо Нетаньягу. Він стверджував, що прем’єр нібито намагався залучити Армію оборони Ізраїлю до воєнного протистояння, щоб відтермінувати вибори.

Результати виборів і переговори

Перед виборами «Ізраїль Бейтейну» розраховувала здобути до дев’яти мандатів, однак поточні результати вказують на сім. За оцінкою N12, Ліберман втратив позиції на користь Беннета та його партії «Беяхад».

Стратегія Лібермана також ґрунтувалася на очікуванні внутрішнього розколу в партії «Лікуд», але цього не сталося: за офіційними результатами «Лікуд» зберіг статус найбільшої фракції Кнесету. N12 повідомив, що Ліберман не планує переходити до табору Нетаньягу та нібито волів би, аби це самостійно зробив Ейзенкот. Газета Maariv із посиланням на джерела, близькі до прем’єра, написала, що Нетаньягу розглядає можливість сформувати уряд єдності з Ейзенкотом.

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