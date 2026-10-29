В Израиле глава партии «Исраэль Бейтейну» Авигдор Либерман, по данным N12, прекратил контакты с союзниками по оппозиционному блоку и выступает за формирование правительства национального единства. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Контакты с Беннетом и Эйзенкотом

Как сообщил N12, Либерман перестал общаться с бывшим премьер-министром и лидером партии «Беяхад» Нафтали Беннетом, а также с главой партии «Яшар» Гади Эйзенкотом. По данным канала, со среды, следующего дня после выборов, он не отвечал на телефонные звонки своих коллег по оппозиции.

Партия Либермана, согласно текущим подсчетам, может получить семь мест в Кнессете. В то же время политик, по данным Jerusalem Post, сохраняет отказ входить в коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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Ранее Либерман призвал генерального прокурора Гали Бахарав-Миару начать уголовное расследование в отношении Нетаньяху. Он утверждал, что премьер якобы пытался вовлечь Армию обороны Израиля в военное противостояние, чтобы отложить выборы.

Результаты выборов и переговоры

Перед выборами «Исраэль Бейтейну» рассчитывала получить до девяти мандатов, однако текущие результаты указывают на семь. По оценке N12, Либерман потерял позиции в пользу Беннета и его партии «Беяхад».

Стратегия Либермана также основывалась на ожидании внутреннего раскола в партии «Ликуд», однако этого не произошло: согласно официальным результатам, «Ликуд» сохранил статус крупнейшей фракции Кнессета. N12 сообщил, что Либерман не планирует переходить в лагерь Нетаньяху и якобы предпочел бы, чтобы Эйзенкот сделал это самостоятельно. Газета Maariv со ссылкой на источники, близкие к премьеру, написала, что Нетаньяху рассматривает возможность сформировать правительство единства с Эйзенкотом.

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