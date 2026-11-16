塞浦路斯称该国无家可归者人数或达1200人——Cyprus Mail

塞浦路斯约有1000至1200名无家可归者，其中约600人位于利马索尔。社会福利部副部长蒂娜·帕夫卢在议会审议其部门2027年预算期间作出这一表示，据Cyprus Mail报道。

帕夫卢表示，这“按塞浦路斯的标准来说是一个非常大的数字”。她还承认，直到不久前，她本人也没有意识到该国无家可归问题的规模。

支持与重新融入社会

这位副部长表示，约80%的无家可归者存在心理健康问题或毒品成瘾。国家为他们提供住所，但这不足以解决心理健康或成瘾问题。

帕夫卢表示，她已提议利马索尔市政府建立一所社会重新融入机构。该机构尤其可以向需要支持的人提供基本技能。

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她表示，该部门的战略重点是将社会福利和心理健康护理系统结合起来。帕夫卢认为，暴力、虐待、成瘾、贫困、无家可归和社会排斥问题不能彼此孤立地解决。

预算与残障人士援助改革

该部门2027年预算为6.663亿欧元，其中6.113亿欧元用于支付。帕夫卢称，残障领域改革是明年的关键任务之一，旨在将现金援助与独立生活服务结合起来。

改革预算为1.79亿欧元，比2026年增加23%。目前约有1.1万人领取残障相关补助，其中包括3500名未成年人。

帕夫卢还表示，在为有心理健康问题的人提供服务方面存在不足。她称，“阿塔拉萨”精神病医院无法提供综合性帮助，因此许多患者在治疗后反复返回该机构。该部门正与国家医疗服务组织Okypy讨论为这类人群设立更多机构。

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