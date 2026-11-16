Na Cyprze zgłoszono do 1200 osób bezdomnych — Cyprus Mail

Na Cyprze jest około 1000–1200 osób bezdomnych, z czego około 600 przebywa w Limassol. Zastępczyni ministra opieki społecznej Tina Pavlou poinformowała o tym podczas parlamentarnego rozpatrywania budżetu jej resortu na 2027 rok, jak podaje Cyprus Mail.

Według Pavlou jest to „bardzo duża liczba jak na cypryjskie standardy”. Przyznała również, że do niedawna sama nie zdawała sobie sprawy ze skali problemu bezdomności w kraju.

Wsparcie i reintegracja

Zastępczyni ministra oświadczyła, że około 80% osób bezdomnych ma problemy ze zdrowiem psychicznym lub uzależnienie od narkotyków. Państwo zapewnia im schronienie, jednak nie wystarcza to do rozwiązania problemów ze zdrowiem psychicznym lub uzależnieniem.

Pavlou poinformowała, że zaproponowała gminie Limassol utworzenie placówki reintegracji społecznej. Mogłaby ona między innymi zapewniać podstawowe umiejętności osobom potrzebującym wsparcia.

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Jak zaznaczyła, strategicznym priorytetem resortu jest połączenie systemów opieki społecznej i ochrony zdrowia psychicznego. Pavlou uważa, że przemocy, złego traktowania, uzależnień, ubóstwa, bezdomności i wykluczenia społecznego nie można rozwiązywać w oderwaniu od siebie.

Budżet i reforma pomocy dla osób z niepełnosprawnościami

Budżet resortu na 2027 rok wynosi 666,3 mln euro, z czego 611,3 mln euro przeznaczono na świadczenia. Pavlou wskazała reformę w obszarze niepełnosprawności jako jedno z kluczowych zadań na przyszły rok; ma ona połączyć pomoc pieniężną z usługami umożliwiającymi samodzielne życie.

Na reformę przewidziano 179 mln euro, o 23% więcej niż w 2026 roku. Obecnie świadczenia związane z niepełnosprawnością otrzymuje około 11 tys. osób, w tym 3,5 tys. nieletnich.

Pavlou wskazała również na niedociągnięcia w pracy z osobami mającymi problemy ze zdrowiem psychicznym. Według niej szpital psychiatryczny „Athalassa” nie jest w stanie zapewnić kompleksowej pomocy, dlatego wielu pacjentów po leczeniu wielokrotnie wraca do placówki. Resort omawia z państwową organizacją usług zdrowotnych Okypy utworzenie dodatkowych placówek dla takich osób.

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