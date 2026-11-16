На Кипре заявили о до 1200 бездомных — Cyprus Mail

На Кипре насчитывается примерно от 1000 до 1200 бездомных людей, около 600 из них находятся в Лимасоле. Об этом заместитель министра социального благополучия Тина Павлу заявила во время рассмотрения в парламенте бюджета ее ведомства на 2027 год, сообщает Cyprus Mail.

По словам Павлу, это «очень большая цифра по кипрским меркам». Она также признала, что до недавнего времени сама не осознавала масштаб проблемы бездомности в стране.

Поддержка и реинтеграция

Заместитель министра заявила, что примерно 80% бездомных людей имеют проблемы с психическим здоровьем или наркотическую зависимость. Государство предоставляет им приют, однако этого недостаточно для решения проблем с психическим здоровьем или зависимостью.

Павлу сообщила, что предложила муниципалитету Лимасола создать учреждение социальной реинтеграции. Там, в частности, могли бы предоставлять базовые навыки людям, нуждающимся в поддержке.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По ее словам, стратегическим приоритетом ведомства является объединение систем социального благополучия и охраны психического здоровья. Павлу считает, что насилие, жестокое обращение, зависимости, бедность, бездомность и социальное отчуждение нельзя решать изолированно друг от друга.

Бюджет и реформа помощи людям с инвалидностью

Бюджет ведомства на 2027 год составляет 666,3 млн евро, из которых 611,3 млн евро предусмотрено на выплаты. Одной из ключевых задач на следующий год Павлу назвала реформу в сфере инвалидности, которая должна объединить денежную помощь с услугами для самостоятельной жизни.

На реформу предусмотрено 179 млн евро, что на 23% больше, чем в 2026 году. Сейчас выплаты в связи с инвалидностью получают около 11 тысяч человек, в том числе 3,5 тысячи несовершеннолетних.

Павлу также заявила о недостатках в работе с людьми, имеющими проблемы с психическим здоровьем. По ее словам, психиатрическая больница «Аталасса» не может обеспечить комплексную помощь, поэтому многие пациенты после лечения неоднократно возвращаются в учреждение. Ведомство обсуждает с государственной организацией медицинских услуг Okypy создание дополнительных учреждений для таких людей.

Читай нас в