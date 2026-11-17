在美国，英伟达警告其芯片买家，中国公司远程访问人工智能算力将带来法律风险。同时，这家制造商表示，目前不会向将超过50%的图形处理器出租给中国公司的客户出售芯片，CNBC报道，并援引两名了解私下沟通情况的人士的消息。

新立法的风险

据CNBC消息人士称，英伟达近几个月一直向买家发送有关《远程访问安全法案》（Remote Access Security Act）的通知。该文件可能赋予美国当局更广泛的权力，使其能够像监管实体设备一样监管对云服务的访问。该公司警告称，这可能使其自身及客户面临在美国被采取法律行动的风险。

现行美国出口限制措施限制向中国供应先进芯片。同时，监管机构控制中国公司通过设在中国境外数据中心的云服务访问此类芯片的能力有限。

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远程访问控制

美国众议院于1月通过了RASA法案，但参议院尚未批准。此前，《金融时报》报道称，英伟达曾口头建议数据中心客户在未来合同中将至少51%的服务提供给非中国客户。

美国商务部工业与安全局周一公布了一项临时最终规则，旨在防止中国公司远程访问人工智能芯片。英伟达和该局均未回应CNBC的置评请求。

CNBC还于11月5日报道称，中国实验室Moonshot AI曾试图通过欧洲的数据中心获取英伟达芯片的访问权限。美国总统唐纳德·特朗普的政府曾在7月指控该公司通过东亚的中心访问此类芯片。

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