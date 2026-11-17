У США компанія Nvidia попередила покупців своїх чипів про юридичні ризики через віддалений доступ китайських компаній до потужностей для штучного інтелекту. Водночас виробник повідомив, що наразі не продаватиме чипи клієнтам, які здають в оренду китайським компаніям понад 50% графічних процесорів, повідомляє CNBC з посиланням на двох людей, обізнаних із приватними комунікаціями.

Ризики нового законодавства

За даними співрозмовників CNBC, останніми місяцями Nvidia надсилала покупцям повідомлення про законопроєкт Remote Access Security Act. Документ може надати владі США ширші повноваження контролювати доступ до хмарних сервісів так само, як і до фізичного обладнання. Компанія застерегла, що це потенційно може створити для неї та клієнтів ризик юридичних дій у США.

Чинні американські експортні обмеження обмежують постачання передових чипів до Китаю. Водночас регулятори мали обмежені можливості контролювати доступ китайських компаній до таких чипів через хмарні сервіси, розміщені в дата-центрах за межами КНР.

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Контроль віддаленого доступу

Палата представників США ухвалила законопроєкт RASA в січні, але Сенат його ще не схвалив. Раніше Financial Times повідомляла, що Nvidia усно порадила клієнтам дата-центрів у майбутніх контрактах спрямовувати щонайменше 51% послуг не китайським замовникам.

Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США в понеділок оголосило проміжне остаточне правило, покликане не допустити віддаленого доступу китайських компаній до ШІ-чипів. Nvidia та бюро не відповіли на запити CNBC щодо коментарів.

5 листопада CNBC також повідомляв, що китайська лабораторія Moonshot AI намагалася отримати доступ до чипів Nvidia через дата-центри в Європі. Адміністрація президента Дональда Трампа в липні звинувачувала компанію в доступі до таких чипів через центри у Східній Азії.

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