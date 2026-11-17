В США компания Nvidia предупредила покупателей своих чипов о юридических рисках из-за удалённого доступа китайских компаний к мощностям для искусственного интеллекта. В то же время производитель сообщил, что пока не будет продавать чипы клиентам, которые сдают в аренду китайским компаниям более 50% графических процессоров, сообщает CNBC со ссылкой на двух человек, знакомых с частными коммуникациями.

Риски нового законодательства

По данным собеседников CNBC, в последние месяцы Nvidia направляла покупателям уведомления о законопроекте Remote Access Security Act. Документ может предоставить властям США более широкие полномочия контролировать доступ к облачным сервисам так же, как и к физическому оборудованию. Компания предупредила, что это потенциально может создать для неё и клиентов риск юридических действий в США.

Действующие американские экспортные ограничения ограничивают поставки передовых чипов в Китай. В то же время регуляторы имели ограниченные возможности контролировать доступ китайских компаний к таким чипам через облачные сервисы, размещённые в дата-центрах за пределами КНР.

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Контроль удалённого доступа

Палата представителей США приняла законопроект RASA в январе, однако Сенат ещё не одобрил его. Ранее Financial Times сообщала, что Nvidia устно посоветовала клиентам дата-центров в будущих контрактах направлять не менее 51% услуг не китайским заказчикам.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США в понедельник объявило промежуточное окончательное правило, призванное не допустить удалённого доступа китайских компаний к ИИ-чипам. Nvidia и бюро не ответили на запросы CNBC о комментариях.

5 ноября CNBC также сообщал, что китайская лаборатория Moonshot AI пыталась получить доступ к чипам Nvidia через дата-центры в Европе. Администрация президента Дональда Трампа в июле обвиняла компанию в получении доступа к таким чипам через центры в Восточной Азии.

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