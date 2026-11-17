W Stanach Zjednoczonych Nvidia ostrzegła nabywców swoich chipów przed ryzykiem prawnym związanym ze zdalnym dostępem chińskich firm do mocy obliczeniowych dla sztucznej inteligencji. Jednocześnie producent poinformował, że obecnie nie będzie sprzedawał chipów klientom, którzy wynajmują chińskim firmom ponad 50% procesorów graficznych, podaje CNBC, powołując się na dwie osoby zaznajomione z prywatną komunikacją.

Ryzyka związane z nowym ustawodawstwem

Według rozmówców CNBC Nvidia w ostatnich miesiącach wysyłała nabywcom powiadomienia dotyczące projektu ustawy Remote Access Security Act. Dokument może przyznać władzom USA szersze uprawnienia do kontrolowania dostępu do usług chmurowych tak samo jak do fizycznego sprzętu. Firma ostrzegła, że może to potencjalnie stwarzać dla niej i jej klientów ryzyko działań prawnych w USA.

Obowiązujące amerykańskie ograniczenia eksportowe ograniczają dostawy zaawansowanych chipów do Chin. Jednocześnie regulatorzy mieli ograniczone możliwości kontrolowania dostępu chińskich firm do takich chipów za pośrednictwem usług chmurowych hostowanych w centrach danych poza ChRL.

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Kontrola zdalnego dostępu

Izba Reprezentantów USA przyjęła projekt ustawy RASA w styczniu, ale Senat jeszcze go nie zatwierdził. Wcześniej Financial Times informował, że Nvidia ustnie doradziła klientom centrów danych, aby w przyszłych kontraktach kierowali co najmniej 51% usług do klientów niechińskich.

Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA ogłosiło w poniedziałek tymczasową ostateczną regułę, mającą zapobiec zdalnemu dostępowi chińskich firm do chipów AI. Nvidia i biuro nie odpowiedziały na prośby CNBC o komentarz.

5 listopada CNBC informowało również, że chińskie laboratorium Moonshot AI próbowało uzyskać dostęp do chipów Nvidia za pośrednictwem centrów danych w Europie. Administracja prezydenta Donalda Trumpa w lipcu oskarżała firmę o uzyskiwanie dostępu do takich chipów poprzez centra w Azji Wschodniej.

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