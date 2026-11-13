Fortune：英伟达将新加坡从地域报告中移除

英伟达改变了呈现营收地域结构的方式，并不再在报告中单独列出新加坡。这发生在大约同一时期，据《华尔街日报》报道，该公司将新加坡芯片买家 Megaspeed 列入内部封锁名单，禁止向该公司销售。

据《财富》报道，英伟达此前按开票地点分配营收。在截至2025年7月的季度中，该公司报告了与新加坡相关的102亿美元营收。这占英伟达总营收的22%，比一年前高出81%。

报告原则的变化

在下一份截至2025年10月的三个月季度报告中，新加坡从单独列报的地域市场名单中消失。英伟达开始按照客户总部所在地而非开票地点分配数据。

英伟达在此前的报告中表示，客户使用新加坡进行集中开票，而其产品几乎总是被交付至其他地点。该公司未回应《财富》的询问，其中包括有关报告格式变化与将 Megaspeed 列入封锁名单之间可能关联的问题。

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针对 Megaspeed 的调查

Megaspeed 是英伟达在亚洲最大的买家之一。该公司被怀疑将先进的英伟达芯片转运至中国，可能违反美国出口规定。据 The Information 报道，Megaspeed 及其马来西亚子公司 Speedmatric 已向中国转移了价值至少75亿美元的英伟达芯片。

新加坡当局表示，自2025年2月起一直在调查 Megaspeed 及其前经理爱丽丝·黄的活动，但未发现足够的间谍活动证据。与此同时，新加坡禁止黄再次入境。美国也在调查 Megaspeed 可能违反出口管制的行为。英伟达此前表示，没有证据表明其芯片被走私至中国，而 Megaspeed 否认存在不当行为。

哥伦比亚商学院会计与审计教授希瓦拉姆·拉吉戈帕尔指出，根据公开可得的信息，无法确定报告变化是否与出口管制问题有关。但他认为，英伟达报告的变化可能成为美国司法部或商务部审查该公司是否遵守出口规定的一部分。

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