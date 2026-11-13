Nvidia usunęła Singapur z raportowania geograficznego — Fortune

Nvidia zmieniła sposób prezentowania geograficznej struktury przychodów i przestała osobno wskazywać Singapur w raportowaniu. Stało się to mniej więcej w tym samym okresie, gdy firma, według The Wall Street Journal, wpisała singapurskiego nabywcę chipów Megaspeed na wewnętrzną listę blokad, która zakazywała sprzedaży tej firmie.

Jak podaje Fortune, wcześniej Nvidia przypisywała przychody według miejsca wystawienia faktury. W kwartale zakończonym w lipcu 2025 roku firma wykazała 10,2 mld dolarów przychodów związanych z Singapurem. Stanowiło to 22% całkowitych przychodów Nvidii i było o 81% więcej niż rok wcześniej.

Zmiana zasady raportowania

W kolejnym raporcie kwartalnym za trzy miesiące zakończone w październiku 2025 roku Singapur zniknął z listy osobno wykazywanych rynków geograficznych. Nvidia zaczęła przypisywać dane według lokalizacji siedzib klientów, a nie miejsca wystawienia faktur.

W poprzednich raportach Nvidia wskazywała, że klienci wykorzystują Singapur do scentralizowanego fakturowania, podczas gdy jej produkty niemal zawsze są dostarczane w inne miejsca. Firma nie odpowiedziała na zapytanie Fortune, w tym w sprawie możliwego związku między zmianą formatu raportowania a wpisaniem Megaspeed na listę blokad.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontrole dotyczące Megaspeed

Megaspeed była jednym z największych nabywców Nvidii w Azji. Firma jest podejrzewana o przekierowywanie zaawansowanych chipów Nvidii do Chin z możliwym naruszeniem amerykańskich zasad eksportowych. Według The Information Megaspeed i jej malezyjska spółka zależna Speedmatric przemieściły do Chin chipy Nvidii o wartości co najmniej 7,5 mld dolarów.

Władze Singapuru poinformowały, że prowadziły dochodzenie w sprawie działalności Megaspeed i jej byłej menedżerki Alice Huang od lutego 2025 roku, ale nie znalazły wystarczających dowodów szpiegostwa. Jednocześnie Singapur zakazał Huang ponownego wjazdu do kraju. Stany Zjednoczone również badają możliwe naruszenia kontroli eksportowej przez Megaspeed. Nvidia wcześniej oświadczyła, że nie ma dowodów na przemyt jej chipów do Chin, a Megaspeed zaprzecza nieprawidłowościom.

Profesor rachunkowości i audytu Columbia Business School Shivaram Rajgopal zauważył, że na podstawie publicznie dostępnych informacji nie można ustalić, czy zmiana raportowania była związana z kwestiami kontroli eksportowej. Jednocześnie, jego zdaniem, zmiany w raportowaniu Nvidii mogą stać się częścią kontroli Departamentu Sprawiedliwości lub Departamentu Handlu USA dotyczących przestrzegania przez firmę zasad eksportowych.

Czytaj nas na