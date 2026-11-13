Nvidia исключила Сингапур из географической отчетности — Fortune

Nvidia изменила способ представления географической структуры выручки и перестала отдельно указывать Сингапур в отчетности. Это произошло примерно в тот же период, когда компания, по данным The Wall Street Journal, внесла сингапурского покупателя чипов Megaspeed во внутренний список блокировки, запрещавший продажи этой компании.

Как сообщает Fortune, ранее Nvidia распределяла выручку по месту выставления счетов. В квартале, завершившемся в июле 2025 года, компания указала $10,2 млрд выручки, связанной с Сингапуром. Это составило 22% общей выручки Nvidia и было на 81% больше, чем годом ранее.

Изменение принципа отчетности

В следующем квартальном отчете за три месяца, завершившиеся в октябре 2025 года, Сингапур исчез из перечня отдельно указываемых географических рынков. Nvidia начала распределять данные по местонахождению штаб-квартир клиентов, а не по месту выставления счетов.

В предыдущих отчетах Nvidia отмечала, что клиенты используют Сингапур для централизованного выставления счетов, тогда как ее продукция почти всегда поставляется в другие места. Компания не ответила на запрос Fortune, в том числе относительно возможной связи между изменением формата отчетности и внесением Megaspeed в список блокировки.

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Проверки в отношении Megaspeed

Megaspeed была одним из крупнейших покупателей Nvidia в Азии. Компанию подозревают в перенаправлении передовых чипов Nvidia в Китай с возможным нарушением экспортных правил США. По данным The Information, Megaspeed и ее малайзийская дочерняя компания Speedmatric переместили в Китай чипы Nvidia на сумму не менее $7,5 млрд.

Власти Сингапура сообщили, что расследовали деятельность Megaspeed и ее бывшего менеджера Элис Хуан с февраля 2025 года, но не нашли достаточных доказательств шпионажа. В то же время Сингапур запретил Хуан повторный въезд в страну. США также расследуют возможные нарушения Megaspeed экспортного контроля. Nvidia ранее заявляла, что не располагает доказательствами контрабанды ее чипов в Китай, а Megaspeed отрицает неправомерные действия.

Профессор бухгалтерского учета и аудита Колумбийской школы бизнеса Шиварам Раджгопал отметил, что на основании общедоступной информации невозможно установить, была ли смена отчетности связана с вопросами экспортного контроля. В то же время, по его мнению, изменения в отчетности Nvidia могут стать частью проверок Министерства юстиции или Министерства торговли США относительно соблюдения компанией экспортных правил.

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