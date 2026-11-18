英伟达代理首席执行官科莱特·克雷斯表示，英伟达将不再在中国销售H200芯片。TechCrunch报道称，这一决定终止了英伟达参与的一项机制，该机制此前允许在美国限制措施下仍向中国供应先进芯片。

在联合创始人兼首席执行官黄仁勋于上周辞职后，英伟达首次举行财报电话会议，中国获得高性能人工智能加速器的问题成为会议的关键议题之一。同一天，该公司宣布成立一个董事会级别委员会，负责监督国家安全政策、出口管制合规以及全球贸易风险。

附带关税的协议

据该媒体报道，黄仁勋与美国总统唐纳德·特朗普达成了在中国销售H200的协议。该协议规定芯片经由美国运输，使美国政府能够征收25%的关税。

这一机制受到主张对华采取更强硬政策的人士批评，他们支持限制中国人工智能实验室的算力。与此同时，黄仁勋此前曾表示，美国科技产业在中国市场参与竞争很重要。

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新的出口规定

周一，美国推出新规定，禁止向远程服务中国客户的外国数据中心供应先进美国芯片。投资银行杰富瑞预测，这些限制可能使英伟达明年来自数据中心的收入减少440亿至620亿美元。

克雷斯表示，由于包括Vera Rubin在内的先进芯片存在大量积压需求，新规定不会影响公司的整体收入。不过从长期来看，英伟达可能失去在新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚的潜在客户。

乔治城大学安全与新兴技术中心研究员雅各布·费尔德戈伊斯表示，甚至在英伟达作出这一决定之前，中国大多拒绝接收H200货物，倾向于发展本土半导体产业。据TechCrunch报道，中国领先的人工智能实验室也在中国境外获得了被禁止出口的英伟达Grace Blackwell芯片。新规定也可能限制这一途径：希望购买英伟达芯片的大型数据中心必须证明其不服务中国客户。

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