Nvidia больше не будет продавать в Китае чипы H200, заявила исполняющая обязанности генерального директора компании Колетт Кресс. Это решение прекращает участие Nvidia в механизме, который позволял поставлять передовые чипы в Китай вопреки ограничениям США, сообщает TechCrunch.

Вопрос доступа Китая к высокопроизводительным ускорителям для искусственного интеллекта стал одной из ключевых тем первой телефонной конференции Nvidia по финансовым результатам после отставки сооснователя и генерального директора Дженсена Хуанга на прошлой неделе. В тот же день компания объявила о создании комитета на уровне совета директоров, который будет контролировать политику национальной безопасности, соблюдение экспортного контроля и глобальные торговые риски.

Соглашение с пошлиной

По данным издания, соглашение о продаже H200 в Китае заключили Хуанг и президент США Дональд Трамп. Оно предусматривало поставки чипов через США, что позволяло американскому правительству взимать 25-процентную пошлину.

Этот механизм критиковали сторонники более жёсткой политики в отношении Китая, которые выступали за ограничение вычислительных мощностей китайских лабораторий ИИ. В то же время Хуанг ранее утверждал, что американской технологической индустрии важно конкурировать на китайском рынке.

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Новые экспортные правила

В понедельник США ввели новые правила, запрещающие поставки передовых американских чипов зарубежным дата-центрам, которые удалённо обслуживают китайских клиентов. Инвестиционный банк Jefferies прогнозировал, что эти ограничения могут сократить выручку Nvidia от дата-центров в следующем году на $44–62 млрд.

Кресс заявила, что из-за большого накопленного спроса на передовые чипы, включая Vera Rubin, новые правила не повлияют на общую выручку компании. В то же время в долгосрочной перспективе Nvidia может потерять потенциальных клиентов в Сингапуре, Малайзии, Таиланде и Индонезии.

Ещё до решения Nvidia Китай в основном отказывался принимать поставки H200, предпочитая развивать местную полупроводниковую отрасль, отметил исследователь Центра безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета Джейкоб Фельдгойз. По данным TechCrunch, ведущие китайские лаборатории ИИ также находили доступ к запрещённым для экспорта чипам Nvidia Grace Blackwell за пределами Китая. Новые правила могут ограничить и этот путь: крупные дата-центры, желающие приобрести чипы Nvidia, должны подтвердить, что не обслуживают китайских клиентов.

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