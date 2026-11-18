Nvidia більше не продаватиме в Китаї чипи H200, заявила виконувачка обов’язків генеральної директорки компанії Колетт Кресс. Це рішення припиняє участь Nvidia в механізмі, який дозволяв постачати передові чипи до Китаю попри обмеження США, повідомляє TechCrunch.

Питання доступу Китаю до високопродуктивних прискорювачів для штучного інтелекту стало однією з ключових тем першої телефонної конференції Nvidia з фінансових результатів після відставки співзасновника та генерального директора Дженсена Хуанга минулого тижня. Того ж дня компанія оголосила про створення комітету на рівні ради директорів, який наглядатиме за політикою національної безпеки, дотриманням експортного контролю та глобальними торговельними ризиками.

Домовленість із митом

За даними видання, угоду про продаж H200 у Китаї уклали Хуанг і президент США Дональд Трамп. Вона передбачала постачання чипів через США, що давало американському уряду змогу стягувати 25-відсоткове мито.

Цей механізм критикували прихильники жорсткішої політики щодо Китаю, які виступали за обмеження обчислювальних потужностей китайських лабораторій ШІ. Водночас Хуанг раніше стверджував, що американській технологічній індустрії важливо конкурувати на китайському ринку.

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Нові експортні правила

У понеділок США запровадили нові правила, які забороняють постачання передових американських чипів іноземним дата-центрам, що дистанційно обслуговують китайських клієнтів. Інвестиційний банк Jefferies прогнозував, що ці обмеження можуть скоротити виручку Nvidia від дата-центрів наступного року на $44–62 млрд.

Кресс заявила, що через великий накопичений попит на передові чипи, зокрема Vera Rubin, нові правила не вплинуть на загальну виручку компанії. Водночас у довгостроковій перспективі Nvidia може втратити потенційних клієнтів у Сінгапурі, Малайзії, Таїланді та Індонезії.

Ще до рішення Nvidia Китай переважно відмовлявся приймати поставки H200, віддаючи перевагу розвитку місцевої напівпровідникової галузі, зазначив дослідник Центру безпеки і нових технологій Джорджтаунського університету Джейкоб Фельдґойз. За даними TechCrunch, провідні китайські лабораторії ШІ також знаходили доступ до заборонених для експорту чипів Nvidia Grace Blackwell за межами Китаю. Нові правила можуть обмежити й цей шлях: великі дата-центри, які хочуть придбати чипи Nvidia, мають засвідчити, що не обслуговують китайських клієнтів.

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