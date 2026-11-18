Nvidia nie będzie już sprzedawać w Chinach chipów H200, poinformowała pełniąca obowiązki dyrektorki generalnej firmy Colette Kress. Decyzja kończy udział Nvidii w mechanizmie, który umożliwiał dostawy zaawansowanych chipów do Chin mimo ograniczeń USA, podaje TechCrunch.

Kwestia dostępu Chin do wysokowydajnych akceleratorów sztucznej inteligencji stała się jednym z kluczowych tematów pierwszej telekonferencji Nvidii dotyczącej wyników finansowych po rezygnacji współzałożyciela i dyrektora generalnego Jensena Huanga w ubiegłym tygodniu. Tego samego dnia firma ogłosiła utworzenie komitetu na poziomie rady dyrektorów, który będzie nadzorował politykę bezpieczeństwa narodowego, przestrzeganie kontroli eksportu oraz globalne ryzyka handlowe.

Porozumienie dotyczące cła

Według publikacji porozumienie w sprawie sprzedaży chipów H200 w Chinach zawarli Huang i prezydent USA Donald Trump. Przewidywało ono dostawy chipów przez Stany Zjednoczone, co umożliwiało rządowi USA pobieranie 25-procentowego cła.

Mechanizm ten był krytykowany przez zwolenników bardziej rygorystycznej polityki wobec Chin, którzy opowiadali się za ograniczeniem mocy obliczeniowej chińskich laboratoriów AI. Jednocześnie Huang wcześniej twierdził, że dla amerykańskiego sektora technologicznego ważne jest konkurowanie na chińskim rynku.

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Nowe zasady eksportowe

W poniedziałek USA wprowadziły nowe zasady zakazujące dostaw zaawansowanych amerykańskich chipów do zagranicznych centrów danych, które zdalnie obsługują chińskich klientów. Bank inwestycyjny Jefferies prognozował, że ograniczenia te mogą zmniejszyć przychody Nvidii z centrów danych w przyszłym roku o 44–62 mld dolarów.

Kress oświadczyła, że ze względu na duży skumulowany popyt na zaawansowane chipy, w tym Vera Rubin, nowe zasady nie wpłyną na całkowite przychody firmy. W dłuższej perspektywie Nvidia może jednak stracić potencjalnych klientów w Singapurze, Malezji, Tajlandii i Indonezji.

Jeszcze przed decyzją Nvidii Chiny w dużej mierze odmawiały przyjmowania dostaw H200, preferując rozwój krajowego przemysłu półprzewodnikowego, powiedział Jacob Feldgoise, badacz Centrum Bezpieczeństwa i Nowych Technologii Uniwersytetu Georgetown. Według TechCrunch czołowe chińskie laboratoria AI uzyskiwały również poza Chinami dostęp do objętych zakazem eksportu chipów Nvidia Grace Blackwell. Nowe zasady mogą ograniczyć także tę drogę: duże centra danych, które chcą kupować chipy Nvidii, muszą poświadczyć, że nie obsługują chińskich klientów.

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