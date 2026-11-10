阿联酋和其他数十个国家在法国签署了一项宣言，旨在保护儿童免受未经测试的人工智能模型影响。据《The National》报道，法国总统埃马纽埃尔·马克龙在巴黎和平论坛期间推动了“儿童优先宣言”（Children First Declaration）倡议。

马克龙表示，各国一致认为，任何人工智能系统在未经事先测试、评估和获得使用许可前，都不应交到儿童手中。法国总统称该宣言是向前迈出的重要一步。

五个工作方向

该宣言的其他签署方包括澳大利亚、埃及、南非、西班牙、德国和联合国。参与方承诺加强五个领域的工作：数字时代儿童的医疗保健、营养、教育、保护和心理社会福祉。他们计划在2045年前取得具体成果。

这一声明是在由巴黎和平论坛召集的儿童峰会（Child Summit）前夕发布的。该峰会将为人工智能领域参与者提供指标和最佳实践，并建立名为“儿童行动中心”（Action Hub for Children）的公私部门合作平台。

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研究资金

OpenAI和Anthropic开发商与领先的人工智能安全组织承诺拨款800万欧元，即890万美元，用于研究和工具，以探究人工智能与儿童发展之间的互动。

巴黎和平论坛主席菲利普·埃蒂安表示，该倡议旨在保护儿童免受包括人工智能在内的技术风险，同时为研究人员提供资源，用于研究此类技术对儿童发展的影响，并制定以科学证据为基础的政策。

此前，法国、西班牙、肯尼亚和澳大利亚在纽约举行的联合国大会期间发起了儿童权利联盟。该联盟获得了26个国家和联合国的支持。

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