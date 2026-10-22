阿联酋内政部宣布开展打击数字诈骗的国际行动“Confrontation Ghost”，行动中逮捕了逾960人。据《The National》报道，行动期间还发现了价值逾390亿美元的非法资金和资产。

为期三个月行动的成果

该行动由阿联酋内政部协调，于7月1日至9月30日进行。来自30个国家的执法机构、国际刑警组织、全球反诈骗联盟以及来自科技、金融和平台领域的13家私营合作伙伴参与了行动。

据该媒体报道，行动参与者在全球范围内挫败了逾1.237亿次网络诈骗企图，冻结了4126个银行账户，并关闭了570个社交媒体账户。他们还对与诈骗活动有关的场所进行了29次突击搜查。

执法人员还确认了逾3500名嫌疑人和15,500名受害者，并交换了逾9000条信息。参与合作的国家包括英国、日本、韩国、加拿大、意大利、法国、荷兰、巴西、厄瓜多尔、约旦和巴林。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

打击诈骗的重点方向

该行动重点打击利用人工智能实施的诈骗、数字金融诈骗以及涉及私密材料的网络勒索。阿联酋平台Bayut和Dubizzle，以及Meta和TikTok等提供了支持。

《The National》指出，该行动还帮助保护了每月使用代币化技术进行的逾40亿笔金融交易。阿联酋内政部国际事务局局长达娜·阿尔-马尔祖基强调，国际协作对于打击利用数字平台、金融服务和新兴技术的跨境网络至关重要。

联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任莫妮卡·朱马称，“Confrontation Ghost”是国际合作打击新型犯罪的一个范例。她指出，数字技术、人工智能、银行账户和加密货币被用于诈骗、转移资金和掩盖资金来源。

关注我们在