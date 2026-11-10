在巴布亚新几内亚北部的瓦南森林，2015年至2017年厄尔尼诺干旱过后，死亡的树木比干旱前和干旱期间更多。一项针对50公顷研究样地上逾2.1万棵树木的研究显示了这一点，Mongabay报道。

干旱的滞后影响

科学家追踪了干旱前、干旱期间以及干旱结束后两年内的树木死亡率。他们发现，该指标在干旱后时期显著更高。研究作者海登·瓦吉亚指出，树木死亡在干旱结束后才变得明显。

在旱季，干旱期间的降雨量仅占瓦南地区总降雨量的5.2%。相比之下，干旱前该比例为13.1%，干旱后为9.6%。

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山脊上的树木受影响更晚

树木的反应取决于地形。在山谷中，死亡率在干旱前和干旱期间相对较高，但在降雨恢复后迅速下降。在小型树木中，山谷内的年死亡率在干旱前为7.8%，干旱期间为8.81%，随后降至4.91%。

在山脊上，情况则相反：小型树木的死亡率从干旱前的4.66%上升至干旱后的7.07%，并持续处于较高水平。研究人员推测，山谷可能更能保水，而裸露山脊上的侵蚀可能会降低蓄水能力。

树木死亡的可能原因

作者未能确定滞后死亡的确切原因。可能的解释包括运输树体内水分的木质部受损，以及恢复和抵御害虫与疾病所需的碳水化合物储备耗尽。科学家建议继续观测这片森林，在不同海拔开展研究，并采用遥感技术，以确定这些规律是否会在更大区域内重现。

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